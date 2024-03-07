川普希望破滅？馬斯克表態：不會向任何一位總統候選人捐款！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-07 14:00

據《CNBC》報導，馬斯克在 X 上發帖說道：「我要特別澄清的是，我不會向任何一位美國總統候選人捐款。」不過，馬斯克並未明確提到川普或總統拜登的名字。

三位消息人士透露，川普周日在佛羅里達州棕櫚灘與馬斯克等可能為共和黨競選活動提供政治捐款的富豪見面。

據《紐約時報》周二報導，川普目前正為參選總統尋求政治獻金，而紐時揭露這項消息當天，美國迎來兩黨初選投票的重要日子「超級星期二」。

《紐約時報》指出，川普競選團隊正努力尋找更多捐款人，以支持財務。一名與川普討論過此事的人士說，川普向盟友讚揚了馬斯克，並希望儘快與他進行一對一會談。

因此，對川普來說，馬斯克公開表態是一個打擊。川普在與拜登的「大選復賽」中處於嚴重資金劣勢。聯邦備案文件顯示，2 月初，他手頭有 3,040 萬美元，而拜登有 1.3 億美元。

川普訴訟案件纏身，又經常嘴不饒人，導致他在籌集競選資金方面很吃虧。