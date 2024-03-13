降息在即錢進債市 百億美債ETF俱樂部再添一員
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-13 11:24
美國聯準會 (Fed) 預計在今年稍晚啟動降息，受惠於降息利多的債券市場成了資金流向的目標，投資人紛紛搶進以存續期間較長、資本利得空間相對大的長天期美債 ETF，其中 00857B 規模突破百億大關，今年以來增長 88.9%，成長潛力驚人。
據 CMoney 統計，3 月 12 日有 6 檔長天期美債 ETF 成交量突破萬張，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 爆量 5.43 萬張、元大美債 20 年 (00679B-TW) 爆量 5.13 萬張、永豐 20 年美公債 (00857B-TW) 衝破 1.87 萬張。
投信法人表示，從聯準會開始快速升息以來，最受到直接影響的即為債券市場，但隨著利率政策逐漸轉向寬鬆，有利於美債重啟多頭走勢，尤以長天期美債相較短天期債，後市的價格成長空間大，投資人不妨趁長天期美債仍處於相對低檔時，逢低進場布局。
永豐 20 年美公債 ETF 經理人周彥名表示，隨著通膨壓力漸緩，聯準會主席鮑爾更表示將在今年降息，並對對抗通膨仍保持信心。雖需要更多經濟數據支撐，才會進一步確認降息時機，不過，市場預期經濟軟著陸、今年開始降息的方向不變，持續看好接下來債券價格反彈契機。
周彥名指出，依過往經驗，升息過後，容易伴隨經濟疲弱，債券違約風險易升高，但美國公債由美國政府擔保，經常被視為無風險資產，因此在債種選擇上，建議以存續期間長、信用評等較好的美國公債，作為佈局降息利多的核心部位。
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