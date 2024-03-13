鴻海飆漲登近3年新高 這檔高股息ETF含「鴻」量高沾光
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-13 17:59
鴻海 (2317-TW) 近來股價狂飆，衝上近 3 年新高，顯示市場資金輪動，正外溢到 AI 概念股以外的族群，進一步觀察國內高人氣的 17 檔高股息 ETF 中，有 8 檔成分股包含鴻海，其中又以 00915 3 月以來總報酬最高，達 11.17%，今 (13) 日股價強勢大漲逾 4%，改寫掛牌以來新高。
觀察這 8 檔高股息 ETF 持有鴻海的比重，前三高依序為復華富時高息低波 (00731-TW) 9.57%、凱基優選高股息 30(00915-TW) 7.94%、大華優利高填息 30(00918-TW) 6.09%。其他分別為富邦特選高股息 30 (00900-TW)4.53%、元大台灣高息低波 (00713-TW)3.65%、永豐 ESG 低碳高息 (00930-TW) 2.14%、元大高股息 (0056-TW)2.09%、兆豐永續高息等權 (00932-TW)1.66%
在鴻海等成分股助力下，00915 今天收在 26.42 元，創新天價，漲幅逾 4%，此外，00900、00930、00918、00713 同步獲得資金點火，股價亦上漲 1-2%，表現不俗。
比較 3 月以來的總報酬，根據 CMoney 統計，00915 高達 11.17%，00900 為 9.46%，00930 則為 7.6%。
台積電、鴻海、聯發科為台股前三大權值股，近一個月漲幅分別約 22%、7%、27%，法人表示，從評價面來看，台積電、聯發科皆超過 20 倍，鴻海有機會上演落後補漲行情。
2024 年鴻海成長動能主要來自通用伺服器需求復甦及 AI 伺服器成長，加上 Model C 於 2024 年第一季開始陸續交車認列營收，車用營收比重提升，有利改善產品組合，獲利有望逐年成長。
展望後市，凱基優選高股息 30 基金經理人顏良宇表示，近一個月加權指數漲幅超過 9%，領先全球各大指數。回顧 2020-2022 年外資累計賣超台股約 2.2 兆 元，2023 年買超 2755 億元，進入 2024 年，截至 3 月 11 日止，外資合計買超已達 2169 億元，在市場預期美國聯準會最快 6 月降息，以及台灣總統大選過後政策確定性提高等利多支撐下，外資可望加大買超台股力道，進一步成為後續推升加權指數的重要動力。
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