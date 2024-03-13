鴻海飆漲登近3年新高 這檔高股息ETF含「鴻」量高沾光

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-13 17:59

鴻海 (2317-TW) 近來股價狂飆，衝上近 3 年新高，顯示市場資金輪動，正外溢到 AI 概念股以外的族群，進一步觀察國內高人氣的 17 檔高股息 ETF 中，有 8 檔成分股包含鴻海，其中又以 00915 3 月以來總報酬最高，達 11.17%，今 (13) 日股價強勢大漲逾 4%，改寫掛牌以來新高。

在鴻海等成分股助力下，00915 今天收在 26.42 元，創新天價，漲幅逾 4%，此外，00900、00930、00918、00713 同步獲得資金點火，股價亦上漲 1-2%，表現不俗。

比較 3 月以來的總報酬，根據 CMoney 統計，00915 高達 11.17%，00900 為 9.46%，00930 則為 7.6%。

台積電、鴻海、聯發科為台股前三大權值股，近一個月漲幅分別約 22%、7%、27%，法人表示，從評價面來看，台積電、聯發科皆超過 20 倍，鴻海有機會上演落後補漲行情。

2024 年鴻海成長動能主要來自通用伺服器需求復甦及 AI 伺服器成長，加上 Model C 於 2024 年第一季開始陸續交車認列營收，車用營收比重提升，有利改善產品組合，獲利有望逐年成長。