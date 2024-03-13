2023年全球企業股利發放額創新高 今年有望再締新猷

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-13 10:44

英國資產管理公司駿利亨德森 (Janus Henderson) 最新報告顯示，去年全球企業的股利發放額達到 1.66 兆美元，創下歷史新高，其中近半數成長是由銀行業貢獻。

駿利亨德森周三 (13 日) 發布全球股利指數報告稱，2023 年基本配息年增 5%，其中第四季較前一季成長 7.2%，且全球有 86% 的上市公司提高或是維持配息。

駿利亨德森全球股票收益主管 Ben Lofthouse 表示，多數產業的企業現金流依舊強勁，為股利發放和股票回購提供充足火力。

根據倫敦證交所 (LSEG) 提供數據，2023 年第四季標普 500 指數企業獲利預估將年增 9%。

按產業來看，因高利率幫助推高利潤率，銀行業在 2023 年向股東支付 2200 億美元的股利，年增 15%，創下紀錄新高。

不過，因大宗商品價格下跌打壓礦業利潤，銀行業股利增加所帶來的正面影響幾乎被礦業股利下滑所抵消。去年必和必拓 (BHP)、力拓 (TIO-US)、巴西石油(Petrobras)、英特爾(INTC-US) 以及 AT&T(T-US) 在內五家知名公司大砍股利，使 2023 年全球股利成長率下滑 2 個百分點。

駿利亨德森指出：「除了銀行業和礦業這兩個影響異常大的產業之外，我們還看到汽車、公用事業、軟體、食品和工程等不同產業實現振奮人心的成長，這反映了投資組合多元化的重要性。」

按地區來看，歐洲 (不含英國) 是主要成長動能，為全球股利成長貢獻了五分之二，達到 3007 億美元，年增 10.4%。日本則是另一主要貢獻國。美國也帶來顯著貢獻，其成長率達到 5.1%，與全球平均值一致。新興市場持平，主要和巴西大幅削減股利和中國成長疲軟有關。

展望 2024 年，駿利亨德森預測全球企業股利發放額有望再締新高，達到 1.72 兆美元。