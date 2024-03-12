〈稅收統計〉2月稅收951億歷年同月次高 台股量價齊揚帶動證交稅連10紅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-12 18:21

財政部今（12）日公布今年 2 月全國稅收 951 億元、創歷年同月次高；累計 1 至 2 月稅收 3,185 億元，年增率 16.9% 更創下歷年同期新高，財政部統計處副處長劉訓蓉說明，2 月逢農曆春節交易天數比去年同期減少，但證交稅仍呈現 10 個月的正成長，上市櫃日均成交值達 4,684 億，且仍在成長中，顯示股市交易熱絡。

劉訓蓉指出，全國賦稅收入 2 月實徵淨額 951 億元，因逢春節放假只有上班 13 天，較上年同月減少 5 億元，年減 0.53%。累計 1 至 2 月實徵淨額 3,185 億元，較上年同期增加 460 億元 。達成率累計 1 至 2 月實徵淨額占累計分配預算數 109.5%，占全年預算數 9.8%。

前 2 月全國稅收 3185 億元，較去年同期增加 460 億元，以證交稅增加 141 億元。雖然 2 月適逢春節交易天數減少 5 天，但上市櫃股票平均每日成交值為 4684 億元、年增 66.9%，2 月證交稅 141 億元、年增 15.5%，連續 10 個月成長；前 2 月證交稅 332 億元，年增 74.1%。

2 月營所稅 62 億元、年增 34.8%；累計前 2 月營所稅 101 億元、年增 18.5%，主因企業結算申報自繳稅款增加及延分期稅款入帳。2 月綜所稅 439 億元、年增 6.4%；前 2 月綜所稅 857 億元、年增 6.6%，均因利息及盈餘所得扣繳稅款、房地合一稅收增加所致。