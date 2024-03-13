晉弘內視鏡美授權夥伴下半年啟動拉貨 全年營運拚逐季成長
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-13 10:49
醫材廠晉弘 (6796-TW) 國際佈局將有斬獲，旗下首個內視鏡自有品牌獨家授權給美國前三大耳鼻喉科經銷商捷德 JEDMED 後，內視鏡產品已送進多家醫院進行臨床試用，預計下半年授權夥伴會展開拉貨，全年逐季成長趨勢明確。
董事長鄭竹明坦言，近幾個月客戶在進行產品上市前的臨床確效，以及產品新舊機種轉型期，導致營收受到影響，不過公司一直都是創新醫療產品的開發者，除了推廣自有品牌的拋棄式鼻咽鏡外，也能夠提供委託開發及製造服務 (CDMO)，現在還能結合子公司醫療耗材射出產品，提供客戶全方面的服務，並創造更多成長動能。
美國每年估計會使用到 7500 萬次內視鏡，其中，呼吸道及胸腔科對拋棄式內視鏡需求最大，又以鼻咽鏡使用次數最多，其次為泌尿科及腸胃科。
依據研調機構 Precedence Research 報告顯示，全球拋棄式內視鏡市場規模將由 2021 年 19.8 億美元成長到 2030 年的 104 億美元，年複合成長率達 20.3%。
晉弘與捷德預計參加美國聽力學會 (AAA) 的年會展，以及美國眼科和耳鼻喉科整復學院頭頸外科 (AOCOO-HNS) 的年度臨床大會。捷德執行長 Chris Swift 表示，很高興能夠在 AAA 和 AOCOO-HNS 會議上向醫學界介紹最先進的拋棄式鼻咽鏡，目標不僅提供耳鼻喉科專家所需的器材，並為患者提供最佳的臨床照護體驗。
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