〈財報〉安謀Q2業績超越預期 但Q3財測黯淡 盤後下挫7%

晶片設計商安謀 (ARM)(ARM-US) 周三 (8 日) 公布 IPO 上市以來首份財報，業績超越華爾街預期，且顯示該公司獲利豐厚的授權業務在過去一年翻升一倍。然而，因為第三季財測不及預期，盤後重挫 7%。

近時確認，Arm 周三收低 1.57%，盤後下挫 6.8%，報每股 50.70 美元。

Q3 財測關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

EPS：21 美分到 28 美分之間 vs 27 美分

營收：7.2 億美元到 8 億美元 vs. 7.3 億美元至 8.05 億美元

Q2 (9/30 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

EPS (調整後)：36 美分

營收：年增 28% 至 8.06 億美元 vs. 7.443 億美元

淨損：1.1 億美元，即每股 11 美分

Arm 表示，淨損是因近期 IPO 引發的一次性股權報酬逾 5 億美元，且未來幾季該股權報酬將落在 1.5 億美元至 2.5 億美元區間。

幾乎每部智慧型手機、眾多 PC 和其他雜項晶片都可見 Arm 的智慧財產權 (IP)。Arm 的晶片出貨量第二季超過 71 億顆。

Arm 營收來自授權許可金，或晶片製造商向其支付用於構建 Arm 相容晶片的費用，Arm 也出售更完整晶片設計的許可證，節省晶片製造商的時間和精力，這些都被納入授權許可業務的營收。

Arm 特許權使用費營收年減 5% 至 4.18 億美元，但授權許可金年增 106% 至 3.88 億美元，表明 Arm 對當前客戶銷售的技術越來越多，這是分析師關注的關鍵指標。

Arm 將授權許可業績歸功於與科技公司的多項長期協議，表明未來幾季該領域將持續成長，但也示警，廣泛經濟可能影響未來的授權增長。

Arm 在 9 月上市前屬於軟銀所有，軟銀 2022 年曾與輝達 (NVDA-US) 達成出售協議，但爾後遭監管機關阻攔作罷。該公司成立於 1990 年，致力於開發低功耗晶片技術。

根據 Arm 說法，包括谷歌 (GOOGL-US)、Meta (META-US) 和輝達等公司均正使用 Arm 技術打造人工智慧 (AI) 晶片。