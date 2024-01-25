〈財報〉IBM Q4業績超越華爾街預期 激勵盤後漲逾8%

IBM (IBM-US) 周三 (19 日) 盤後公布第四季財報，超出華爾街預期，激勵盤後漲逾 8%。

IBM 周三交易時間大致持平在每股 173.93 美元，盤後大漲 8.37%，報每股 188.48 美元，不計盤後，今年迄今已上漲 6% 以上，同期 S&P 500 指數約上漲 2%。

Q4 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (根據 LSEG 調查)

EPS：調整後 3.87 美元 vs 3.78 美元

營收：年增 4% 至 173.8 億美元 vs. 173.0 億美元

純益：32.9 億美元或每股 3.55 美元，高於去年同期的 27.1 億美元或每股 2.96 美元

財務長 James Kavanaugh 稱公司面臨「非常具有挑戰性、不確定性和波動性的宏觀經濟環境」。

全年自由現金流總計 112 億美元，高於管理層先前預期的 105 億美元，且第四季毛利率為 59.1%，創 1999 年以來最高。Kavanaugh 在法說會上表示，房地產減少讓季度資本支出下降。

各部門財報細況

軟體：營收年增約 3% 至 75.1 億美元，低於 StreetAccount 調查的共識預期 76.7 億美元。

諮商部門：營收年增約 6% 至 50.5 億美元，低於 StreetAccount 調查的共識預期 51.2 億美元。

基礎設施單位 (含大型電腦)：營收年增約 3% 至 46 億美元，高於 StreetAccount 調查的共識預期 42.8 億美元。分佈式基礎設施 (包括採用 IBM Power 晶片的伺服器) 的成長尤其加速至 8%，自第三季下降 4% 的局面扭轉回來。

財測方面，按固定匯率計算，IBM 預期 2024 年自由現金流將達到 120 億美元，全年營收成長約莫百分比個位數中段。Kavanaugh 法說會上表示：「隨著開啟新的一年，將預期放在模型低端是謹慎做法。」他稱生產力的提高將導致勞動力重新平衡，與 2023 年的情況一致。

IBM 執行長 Arvind Krishna 在法說上表示，生成式 AI 和 Watsonx 產品的業務規模是第三季的兩倍，當時的業務規模僅為數億美元，其中包括諮詢簽約和軟體承諾。

第四季進展

IBM 推出一項針對企業人工智慧 (AI) 新創公司的 5 億美元風險基金，並宣布計劃支付 21.3 億歐元（按當前匯率計算 23.2 億美元）收購 StreamSets 和 webMethods，這兩家公司由 Software AG 持有有多數股權。