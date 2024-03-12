〈焦點股〉鴻海爆量飆漲逾半根停板 創8個月新高完成填息

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-12 10:34

鴻海 (2317-TW) 將於本周四召開法說，近期在法人力拱下，法說行情提前開跑，今 (12) 日爆量漲逾 5%，最高來到 115 元，創 8 個月高點、費時 253 天完成填息，早盤成交量突破昨日 14 萬張，預估成交量放大至 40 萬張。

高盛證券近日出具最新報告指出，鴻海旗下工業富聯 (FII) 受惠 AI 伺服器商機爆發，加上一般伺服器市場也開始復甦，今年出貨量與平均單價 (ASP) 同步看升，鴻海也將同步受惠。

另一方面，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 等半導體權值漲多休息，資金也轉進鴻海，昨日三大法人聯手買超，外資買超 1.61 萬張、投信買超 2774 張，連 7 買、自營商買超 1.34 萬張，連 6 買，三大法人合計買超 3.23 萬張。