阿根廷意外降息至80% 當局稱通膨降溫

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 17:20

阿根廷央行出人意料地將基準利率從 100% 下調至 80%，因為政策制定者預計月度通膨降溫，而平行市場上披索兌美元繼續走強。

儘管年通膨率超過 250%，但貨幣當局在周一 (11 日) 晚間引用了一系列因素來解釋降息，其中包括儲備的穩定重建。

阿根廷統計機構將於周二公布二月通膨數據。 接受調查的經濟學家預計，本月消費者物價漲幅將為 15%，較 1 月的 21% 和 12 月的 26% 繼續降溫。 然而，按年計算，通貨膨脹率可能會加速超過 280%。

這項政策變化之際，政府正在進行創紀錄的披索債務互換，試圖將今年到期的多達 650 億美元國債，兌換成 2025 年至 2028 年到期的國債。

這項鴿派政策措施，與國際貨幣基金 (IMF) 2 月對阿根廷 440 億美元計畫的最新審查中的指導意見，形成鮮明對比，其中工作人員寫道，「展望未來，當局同意需要收緊貨幣政策立場，以支持貨幣需求和通貨緊縮」 」。

更廣泛地說，IMF 官員長期以來一直堅持阿根廷將利率保持在通膨之上，以刺激披索儲蓄並降低物價。