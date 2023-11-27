阿根廷總統當選人和緩對中國態度 將先赴美談經濟議題

阿根廷總統當選人米萊 (Javier Milei) 選後和緩對中國的論調，與選前極力批評相較，他現在表示，並沒有考慮終止與中國的外交關係，而只是降低其依賴性。

米萊過去是政治局外人，他在競選活動期間，以激進的自由主義政策處方和川普式言論為標誌，他明確表示，他的目標是與美國重新結盟並遠離中國。

但選後他回歸現實，在中國政府表達準備阿根廷合作後，他也和緩了選舉時的激烈批評，並對習近平的祝賀表達感謝。

十多年來，中國在這個南美國家的影響力不斷增強，上個月決定允許阿根廷動用他們與中國人民銀行之間 180 億美元貨幣互換額度中的 65 億美元。中國在阿根廷投資了數十億美元，包括北部的鋰和太陽能發電廠以及巴塔哥尼亞的太空站，也支持阿根廷加入金磚國家。

不過，米萊當選後首要的出國行程，是造訪美國。據米萊發言人指出，米萊將在華盛頓會見美國財政部、白宮和 IMF 的官員。會議的目的是解釋即將上任的政府的經濟計畫，包括財政調整、貨幣改革、國家改革和放鬆管制。發言人表示，代表團此次訪問並不尋求融資。

與此同時，新政府的準外長人選 Diana Mondino 會以特使身份訪問巴西，邀請盧拉參加下個月在布宜諾斯艾利斯舉行的就職典禮。

Mondino 指出，激請的舉動在傳遞訊息，表示兩國是兄弟國家，並將繼續如此，讓兩國共同發展。

此前，米萊稱盧拉是共產主義者，不會和他打交道。不過，Mondino 指出，批評意識形態是一回事，批評人又是另一回事，這完全不同。「我們必須將國家、政府和人民分開。 我們將盡快更好、更快地繼續合作。」