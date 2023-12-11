阿根廷新總統就職 預計啟動「休克療法」救經濟

米雷伊 (Javier Milei) 周日 (10 日) 就任阿根廷總統，他承諾將經由大幅削減公共支出的「休克療法 (Shock Therapy)」來根除通膨，並拯救陷入困境的經濟。

他在國會舉行的儀式中宣誓就職，伴隨著「自由、自由」的讚歌，他從前任手中接過了總統綬帶。

隨後他在首次演講中反覆表示，當前國家已經沒有錢，不得不採取「短痛」的做法來拯救經濟。他說，下台的前政府種下禍根，如果政府不改弦更張，通膨率可能達到 15000%。

他重申迅速削減開支的承諾，並表示「別無選擇，時間也不多了」。他補充說，經濟將在短期內惡化，然後再出現好轉。

分析人士表示，米雷伊透過削減國家支出和扭轉嚴重赤字的「休克療法」，贏得了選民的支持，他需要貫徹這一強硬的言論。 最近幾周，他的選舉勝利提振了阿根廷股市和債券。

顧問公司 EcoGo 在一份報告中表示，未來幾天最大的風險是訊號不夠強烈。 「這些信號應包括堅定的財政刺激，和願意進行結構性改革的明確信號。」

在競選期間，米雷伊提出的遏制通膨的激進建議—例如引入美元取代披索、關閉央行，引起了阿根廷人的共鳴。阿根廷通膨率高達 140% 以上。但他出人意料地轉向實用主義，似乎把這些難以實施的計畫先行擱置，轉而優先考慮傳統的財政調整計畫，米雷伊和經濟主管 Luis Caputo 預計將在本周初宣布一系列經濟措施。

經濟學家 Gustavo Ber 表示：「對於新政府來說，迅速恢復信心至關重要。」他補充說，有鑑於未來可能出現的經濟陣痛和通膨進一步飆升，政府需要社會和立法支持。