〈焦點股〉黃仁勳曝下一代伺服器水冷趨勢 4檔散熱股飆漲停
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-12 12:34
輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳出席史丹福大學舉辦的經濟研討會透露，下一代 DGX 伺服器將全面導入水冷，激勵四檔散熱股飆上漲停，包含雙鴻 (3324-TW) 連二日攻漲停，續刷新天價來到 690 元，協禧 (3071-TW)、尼得科超眾 (6230-TW)、元山 (6275-TW) 同步亮燈鎖住。
雙鴻布局水冷散熱多年，去年開始就陸續出貨水冷板、CDU 裝置、分歧管等；今年受惠伺服器需求回溫，加上水冷散熱產品量產出貨，預期本季營收有望與去年第四季持平。
雙鴻 2 月營收 7.35 億元，月減 42.47%、年減 25.72%；累計前兩月營收 20.12 億元、年增 5.19%。財報方面，去年雙率雙升，稅後純益 12.32 億元、年減 2.51%，每股純益 14.28 元。
元山為國內散熱風扇廠，透過既有散熱技術基礎上，切入水冷散熱冷卻液監控主機 (CDU)，目標解熱瓦數 5KW 以上。展望今年，公司看好，三大事業體都會成長，今年整體營收優於去年，高峰將落在第三季。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇