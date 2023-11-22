〈ESG大趨勢〉臺鹽連七年獲TCSA台灣永續獎 榮登ESG常勝軍

臺鹽公司 (1737-TW) 致力發展具永續性的海洋生技與綠色能源，落實永續作為和績效，今 (112) 年度揭露的永續報告書導入最新 GRI 準則並進行 TCFD 氣候風險情境分析，其揭露品質榮獲 TAISE 台灣永續能源研究基金會頒發「2023 台灣企業永續獎」永續報告類傳統製造業 - 第二類銀級殊榮，臺鹽 7 年來已累積六金一銀，獲譽為永續企業常勝軍。

臺鹽代理董事長劉雅娟表示，臺鹽 2022 年永續報告書導入 TCFD 氣候情境模擬分析，鑑別出氣候變遷對公司的營運衝擊和風險，包括有供應鏈中斷、全球燃料價格上漲、低碳產品需求提升、公司綠色形象衝擊等實體和轉型風險，並揭露臺鹽成立「節能減碳暨溫室氣體盤查推行小組」全面進行組織型溫室氣體盤查，致力比法規規定提前三年導入組織型溫室氣體盤查以外，更強化供應鏈管理、廠區危機管理，及投入乾淨能源和包材減重等具體作為，展現永續經營的理念，獲得評審團青睞。

除了經營面以外，劉董事長更強調臺鹽全員投入社會面的積極作為，包括今年集結近 200 位同仁正式成立志工隊，實踐淨灘與捐血等公益活動；通霄觀光園區和七股鹽山雙雙通過環境教育設施場所認證，善盡環境保護與鹽業傳承責任；以及穩定生產民生用鹽保障供貨無虞等，皆歸功於全體員工的努力，實現社會責任的願景。

臺鹽指出，本屆 TCSA 台灣企業永續獎係由台灣永續能源研究基金會邀請 940 位志工評審與 341 位知名專家學者，合計 1,281 位的龐大評審團共同參與評選。而今年參獎家數達 526 家，較去年成長 24%；其中包括 386 家企業、45 所大學、36 所醫院、16 家 NGO 及 43 個政府機關參獎，凸顯各產業挑戰永續里程碑的決心。臺鹽公司能在日益競爭的 ESG 環境中累積六金一銀佳績，堪稱同業標竿。