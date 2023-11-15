〈ESG狂潮〉臺鹽通霄精鹽廠志工隊淨灘 落實環保永續理念

臺鹽 (1737-TW) 通霄精鹽廠秉持實踐企業社會責任與友善社區共好理念，14 日與經濟部水利署第二河川分署、苗栗縣政府環境保護局、海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊等單位合辦「通霄精鹽廠健康促進及勞工教育訓練暨淨灘活動」

臺鹽此一活動現場由總經理陳世輝、副總經理李杰翰、廠長劉鴻泉率領臺鹽志工隊共同淨灘，以行動守護海洋環境。活動中，近 200 位志工齊聚投入淨灘工作，讓寧靜的通霄海岸增添了熱鬧人氣，也趁著冬日來臨前，將美麗的海岸線還給海洋。

臺鹽公司表示：為貫徹永續與回饋精神，長期以來通霄精鹽廠即自主維護廠區周遭海堤道路環境整潔，本次自發動員志工隊舉辦淨灘，範圍涵蓋廠區旁海堤道路及鄰近消波塊海灘，盼能將生態、環境永續理念深植同仁心中，也藉由辦理團體活動，促進彼此交流，關照同仁身心健康。

臺鹽志工隊成員熱情參與，其中員工張先生分享，在淨灘活動上清出了海洋廢棄物，為地球減壓，沿岸明顯乾淨了，也提到平日雖離海很近，卻少有機會親近海洋，非常有意義，下次會攜家帶眷一起參加。

除了廠區沿海環境維護外，臺鹽通霄觀光園區已通過環境教育認證，致力推廣海洋環境保育與食鹽文化，規劃有豐富鹽業教育內容，如藉由煮海水成鹽的「鹽來如此」、以動畫及互動教學設計的「妙 BOOK 鹽」皆是人氣課程，相當值得旅客前往一遊，感受奧妙海洋文化與學習多元食鹽知識。