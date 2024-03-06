〈黃崇仁攻生醫〉政府應加速國產藥證審查 建立更完整標準

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-06 16:55

力晶集團旗下轉投資智合精準醫學科技今 (6) 日舉行胰臟癌創新突破研發藥物發表會，力晶集團創辦人、同時也是智合董事長黃崇仁認為，台灣生技產業發展需要政府加速審查國產藥證，衛福部也需要對整體標準更完整的建立。

黃崇仁致詞笑說，自己有生醫背景且有教課，雖然在半導體沒辦法講技術細節，但現在生技領域可以講；台灣醫學研究不見得輸給美國，希望台灣生技可以做世界性突破。

談及生醫產業，黃崇仁認為，台灣研發成本相較美國較低，有機會做出突破，生技產業只要有 1、2 個好藥就行，像是禮來的減肥藥，讓公司市值大增，但半導體產業就不行，需要一直往前追趕；另外，台灣的人員與研發成本比美國便宜，因此台灣生技產業肯定有發展潛力。

黃崇仁進一步說，從半導體角度來看，台積電朝向 2 奈米、1 奈米已經全球領先，政府極力推動生技醫療產業，不過生技產業問題是突破性產品、有自己的技術專利，因此希望台灣生技自己開發產品。