晶技去年EPS 5.53元擬配發4.5元股息 殖利率4.26%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 16:38

頻率元件廠龍頭廠晶技 (3042-TW) 2024 年迎來網通、手機及車用的多元市場需求的成長，對股利配發也大方，晶技今 (11) 日公布 2023 年稅後純益 17.14 億元，每股純益爲 5.53 元，擬配發 4.5 元股息，盈餘配發率達 81.37%，以今天收盤價計算，股息現金殖利率 4.26%。

晶技 2023 年全年營收 108.5 億元，毛利率 35.57%，年減 2.63 個百分點， 2023 年稅後純益 17.14 億元，年減 38.91%，每股純益爲 5.53 元

同時，2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升，也有助獲利能力的向上大幅提高。

晶技在 2024 年預估營收將恢復成長，同時，2024 年的資本支出規劃達 14-15 億元，爲歷史高檔，投資主要在擴充小型化產品及車載應用元件的產能。而晶技 2024 年的此一資本支出規劃，原以兩岸的投資爲主，並不包括最新決定在印尼泗水的石英晶體元件投資。

在各石元件廠積極尋求搶進汽車供應鏈同時，在各類產品中，晶技由於不斷有新客戶及新料號的到手，也最看好在車用市場的成長，目前晶技在車用產品營收占比約 15-16%，並已取得全球車用頻率元件市場 10% 市占率。寧波車用專用產品生產將在 2024 年第二季正式投產，晶技對 2024 年汽車應用營收比重訂下 20% 目標。