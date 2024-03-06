〈黃崇仁攻生醫〉智合精準醫學目標Q4登興櫃 胰臟癌新藥將申請台灣一期臨床

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-06 17:13

力晶集團旗下轉投資智合精準醫學科技今 (6) 日舉辦胰臟癌創新突破研發生物製劑發表會，自主開發的 BGX 標靶治療生物製劑首要用來治療胰臟癌，後續將向台灣 TFDA 申請一期臨床試驗；智合規劃今年第四季登陸興櫃。

智合表示，旗下 BGX 標靶治療生物製劑可阻斷細胞內的訊號傳遞，來抑制細胞增生及擴散，從初步試驗來看，可抑制胰臟癌細胞增生及擴散並延長存活率，可用於第二期至第四期胰臟癌，目前已經完成小鼠實驗，後續將進入狗試驗。

黃崇仁強調，BGX 是非侵入式標靶製劑，不具化療藥物的副作用，毒性低，提供一個減少疼痛、延長品質生活的最佳治療方式，有機會對全球胰臟癌患者的治療選擇帶來新希望。

黃崇仁透露，智合除了以 BGX 標靶治療生物製劑用於胰臟癌外，若試驗進程順利，未來有機會將 BGX 用於肺癌、大腸癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、乳癌與攝護腺癌等其他適應症。