南山人壽2月新契約保費60億元 前2月獲利63.8億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-11 19:08

南山人壽今 (11) 日公布 2024 年自結獲利，合併稅後純益為新台幣 8.3 億元，累計前 2 月稅後純益 63.8 億元，每股稅後純益 (EPS) 0.46 元，南山人壽表示，保險本業表現穩健，主要受惠三大因素，除了經常性收益穩定挹注外，南山掌握台美股市上漲實現資本利得，同時新台幣兌美元續貶有助緩和避險成本壓力。

南山人壽指出，2 月合併新契約保費為新台幣 60 億元，以銷售傳統型躉繳商品為主，其中利變壽商品業績表現亮眼，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

雖然 2 月逢農曆春節假期工作天數減少，南山人壽商品業績仍穩健成長，2 月合併總保費收入為新台幣 207 億元，前 2 月合併總保費為 515 億元。

南山人壽強調，持續深化「分眾分群」的商品策略，開發符合不同族群、不同生命週期及不同保險需求的保險商品，滿足客戶的健康與保障需求；同時，發展多元化商品，搭配投資型商品銷售，提供保戶更多元齊全的商品選擇。