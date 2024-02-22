繼國壽、新壽後 南山人壽擬發行次順位債300億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 18:51

南山人壽今 (22) 日董事會通過，擬發行十年期以上累積次順位普通公司債，上限為新台幣 300 億元 (或等值外幣)，主要目的為強化財務結構、充實資本，得依市場行情及客觀情勢於董事會決議後一年內一次或分次發行。南山人壽為繼國壽、新壽後，今年第三家發行次債籌資的壽險公司，總計將發債 880 億元。

南山人壽指出，此次發債每張面額暫定為新台幣 100 萬元整 (若發行外幣，則視市場狀況而定)，至於發行利率，為增加發債的彈性，以因應債券市場變化，發行利率授權董事長視發行時市場狀況訂定。

國泰人壽於今年初宣布以公開募集方式、發行 10 年期以上累積次順位普通公司債，上限 500 億元，為歷來最大規模。國壽發債主要目的為強化財務結構，充實自有資本及提升資本適足率，為未來接軌 ICS 做準備。

新光人壽方面，為了強化資本適足率，上周董事會通過，發行次順位債 80 億元，新光金表示，預計將以發行新台幣計價為主，票面利率部將視市場詢價結果而定，會先向金管會申請額度。