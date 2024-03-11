漢來美食2月營收衝新高 擘劃3年長期展店藍圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-11 16:24

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (11) 日公告 2 月合併營收 6.36 億元，月增 14.55%、年增 74.55%，創下單月新高紀錄，前 2 月合併營收 11.92 億元，年增 25.95%，漢來美食表示，3 月仍有不少企業春酒場訂席，長期上也針對主力品牌和衍生的子品牌規劃好 3 年展店計畫，營運成長動能無虞。

漢來美食表示，台北南港宴會廳和島語自助餐開出後，挹注營收成長，緊接著旗下「溜溜酸菜魚專賣店」4 月將在桃園中壢 SOGO 百貨開出北台灣首家分店，預計品牌全年總店數增至 7 家。

漢來美食分析，酸菜魚業態是餐飲市場的新潮流，且街邊店的營業方式可拉長營業時間，滿足商圈上班族和夜貓族宵夜需求。

而同為中店型、中價位的中菜品牌「上菜店皮鴨專賣店」，預計第三季在高雄夢時代購物中心開出品牌第 3 家分店。