晶華新經營模式 首見飯店同業委託案
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-04 16:00
連鎖餐飲集團晶華 (2707-TW) 館外自助餐品牌「泰市場」今 (4) 日轉戰台北大直英迪格酒店重新開幕，台北晶華酒店總經理吳偉正表示，此為首度攜手飯店同業合作餐飲，可望延續此委託管理模式，今年有望再開一個與飯店合作的案例。
晶華過往館外餐飲事業 (ROD) 主要與商場合作，進駐信義商圈，在誠品信義店熄燈後，原本的泰市場開出新據點，進駐大直英迪格酒店，為晶華首度攜手飯店同業合作餐飲。
泰市場在選定大直英迪格前，有 9 個業主接洽，吳偉正說明，晶華選擇進駐英迪格主要是因大直商圈客單價高，且與台北晶華酒店同屬 IHG 集團，未來除了原本自助餐廳的營業時段，也將提供住宿客早餐。
吳偉正進一步透露，晶華今年有望再開一個與飯店合作的案例，發展出委託管理模式。
晶華館外餐飲事業主要有泰市場、Just Grill、故宮晶華等品牌，新開幕的泰市場占地 154 坪，設有 149 個客席座位，客單價則從平均 1200 元左右上調至 1500 元，拚年營收上看過去 1.2 億元規模。
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