晶華新經營模式 首見飯店同業委託案

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-04 16:00

晶華過往館外餐飲事業 (ROD) 主要與商場合作，進駐信義商圈，在誠品信義店熄燈後，原本的泰市場開出新據點，進駐大直英迪格酒店，為晶華首度攜手飯店同業合作餐飲。

泰市場在選定大直英迪格前，有 9 個業主接洽，吳偉正說明，晶華選擇進駐英迪格主要是因大直商圈客單價高，且與台北晶華酒店同屬 IHG 集團，未來除了原本自助餐廳的營業時段，也將提供住宿客早餐。

吳偉正進一步透露，晶華今年有望再開一個與飯店合作的案例，發展出委託管理模式。