雲品1月營收首破3億元寫新猷 後市營運動能續強
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-15 16:11
連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (15) 日公布 1 月合併營收達 3.03 億元，月增 7.77%，年增 9.98%，首度突破 3 億元關卡，創單月新高紀錄，展望後市，由於年後春酒旺季即將到來，且今年將有二處新據點加入營運，營收和獲利動能持續看漲。
雲品說明， 1 月適逢國內總統選舉，歸國投票住房需求大增，君品酒店的住房率攀升，而尾牙、大型外燴和結婚宴會也接近滿檔，樂觀看 2 月將維持暢旺成績。
雲品受委託經營據點「亞果薈」於除夕夜試營運，截至目前，受委託營運據點已達 12 處，雲品表示，今年共有 2 個新據點加入營運行列，而烏來「蘇卡利 ‧ 漫活」溫泉別墅預計第二季營運，雲品看好，隨著新經營據點拓增，將有利提高淨利率。
亞果薈 2 月 19 日正式開幕，目前宴會訂單已接到 2025 年第一季，平均桌價落在 19990-25990 元間，使雲品旗下君品 Collection 的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至 920 桌以上。
雲品期待，全年的婚宴接單量仍有可觀的成長空間，同時，目前洽談中和議約中的新案，在今年也會有初步成果。
雲品在發展觀光餐旅事業的同時，持續關注永續旅遊、減碳淨零等措施，除了全面更換零碳排的大瓶裝洗沐備品外，將於春季適合植樹的季節時，在花蓮和平鄉海拔 950 米山坡地為首批響應負碳排加價植樹的賓客們種下一棵樹，並掛上客人署名且寫下心願或給地球永續文字的雷雕水泥版，一起為環境固碳盡一份心力，並期待未來有更多消費者支持與參與。
- 該如何存對股、找到好買點？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇