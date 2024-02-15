雲品1月營收首破3億元寫新猷 後市營運動能續強

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-15 16:11

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (15) 日公布 1 月合併營收達 3.03 億元，月增 7.77%，年增 9.98%，首度突破 3 億元關卡，創單月新高紀錄，展望後市，由於年後春酒旺季即將到來，且今年將有二處新據點加入營運，營收和獲利動能持續看漲。

雲品說明， 1 月適逢國內總統選舉，歸國投票住房需求大增，君品酒店的住房率攀升，而尾牙、大型外燴和結婚宴會也接近滿檔，樂觀看 2 月將維持暢旺成績。

雲品受委託經營據點「亞果薈」於除夕夜試營運，截至目前，受委託營運據點已達 12 處，雲品表示，今年共有 2 個新據點加入營運行列，而烏來「蘇卡利 ‧ 漫活」溫泉別墅預計第二季營運，雲品看好，隨著新經營據點拓增，將有利提高淨利率。

亞果薈 2 月 19 日正式開幕，目前宴會訂單已接到 2025 年第一季，平均桌價落在 19990-25990 元間，使雲品旗下君品 Collection 的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至 920 桌以上。

雲品期待，全年的婚宴接單量仍有可觀的成長空間，同時，目前洽談中和議約中的新案，在今年也會有初步成果。