【量大強漲股整理】櫃買指數整理在上，該鎖定哪【兩大】主流股，有機會在未來發動?

美國主要指數上周五創高後拉回，道瓊下跌 68.66 點，標準普爾 500 指數下跌 33.67 點，那斯達克指數下跌 188.27 點，費城半導體指數下跌 208.055 點，科技股劇烈震盪拖累美股，美 2 月非農就業超預期新增 27.5 萬人，失業率升至 2 年新高，Fed 主席鮑爾 7 日表示，央行距離有信心開始降息已經不遠，未來將關注明日公布的 2 月 CPI 和零售銷售數據，若低於預期，將有利於行情；台股方面，上週五創新高的 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科，今（11）日股價同步震盪回檔，盤面由 (2317-TW) 鴻海、(2382-TW)廣達及 (3231-TW) 緯創，重量級電子集團股大漲，企圖穩盤，鴻海集團，(6451-TW)訊芯 - KY、(3062-TW)建漢、(6933-TW)AMAX-KY，有不錯表現，另外 AI 相關 (2382-TW) 廣達 + 3.2%，(3231-TW) 緯創有 + 4% 漲幅，除了 AI 股表現以外，我們一在強調的，衛星展登場下的手繪股，網通股表現強勁，MWC 轉機黑馬股 (8011-TW) 台通，二月營收來到 2.28 億元，年增率來到 81.7%，激勵股價亮燈漲停! 再創新高!