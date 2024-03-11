3因素助攻！六大壽險前2月合賺374億元 這2家已賺逾百億

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-11 19:27

國內六大壽險公司 2 月自結獲利全數出爐，由於台幣兌美元單月貶值 0.9% ，為壽險業帶來匯兌利得，加上適逢台股、美股屢創新高之際伺機實現資本利得，以及經常性收益挹注，六家壽險單月仍取得不錯的成績單，合計賺進 153.9 億元，累計前 2 月合賺 373.93 億元，其中，富壽及國壽皆已突破百億。

國泰人壽奪下 2 月壽險獲利王寶座，稅後純益達 75.2 億元，較上月成長，累計前 2 月稅後純益 122.4 億元，較去年同期由虧轉盈。2 月初年度保費 (FYP) 及初年度等價保費 (FYPE) 分別為 57 億元及 36 億元。在資本方面，2 月淨值比逾 8%，RBC 遠高於 300%，資本水準維持強健，清償能力無虞。

國壽指出，2 月受惠美國企業財報獲利表現優於市場預期，激勵股市大幅上漲，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另外，市場修正對 Fed 降息預期，帶動美元反彈，新台幣續貶帶來匯兌利得，有助緩和避險成本壓力，加以經常性收益持續挹注，帶動整體獲利表現。

富邦人壽 2 月稅後純益 42.75 億元，累計前 2 月仍為壽險業的獲利王。2 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，整體資本水準維持良好。富壽個體初年度保費收入單月及累計皆穩居業界第一，單 2 月 66.41 億元，前 2 月達 184.33 億元；單 2 月總保費收入 223.87 億元，前 2 月總保費達 614.65 億元。

富壽積極推動商品轉型，強化保障型商品銷售及提高分期繳占比，其中個人健康及傷害險商品較去年同期成長 41.4%，另累計前 2 月初年度等價保費收入達 94.71 億元，年成長 58.8%。

南山人壽 2 月自結稅後純益 8.3 億元，累計前 2 月稅後純益 63.8 億元，南山說明，除了經常性收益穩定挹注外，同時掌握台美股市上漲實現資本利得，以及新台幣兌美元續貶有助緩和避險成本壓力。2 月合併新契約保費為新台幣 60 億元，以銷售傳統型躉繳商品為主，其中利變壽商品業績表現亮眼。

中信金子公司台灣人壽 2 月受惠於美元升值，減緩避險成本壓力，加上處分利得挹注及保單銷售動能轉佳，單月稅後純益 7.3 億元，累計前 2 月稅後純益 48.97 億元，較去年同期轉盈。

開發金子公司凱基人壽 2 月稅後純益 14.35 億元，累計前 2 月稅後純益 30.14 億元，較去年同期轉盈。凱壽指出，將持續推動高價保單的銷售，並維持營運的穩健。