品牌手機去年Q4產量年增12% 蘋果全年2.23億支直逼三星

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-11 14:38

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，2023 年第四季手機品牌為鞏固市占率、進行年末衝刺，全球智慧型手機產量達 3.37 億支，年增 12.1%；2023 全年產量約 11.66 億支，年減 2.1%，預期 2024 年 AI 手機將逐步普及。

各品牌表現方面，蘋果 (Apple) 受惠新機 iPhone 15 系列發表，去年第四季產量約 7850 萬支位居第一名，季增 58.6%；全年產量 2.23 億支，年減 4.2%。TrendForce 認為，由於蘋果與華為在中國內需高階客群市場重疊，面對華為捲土重來，未來在中國的銷售市場將面臨極大挑戰。

排名第二的三星 (Samsung) 去年第四季介於旗艦機銷售過渡期，故產量季減 11%，約 5350 萬支；全年產量 2.29 億支，年減 11.3%。值得注意的是，三星智慧型手機去年市占率下滑至 19.6%，儘管蟬聯市占首位，但與第二名的蘋果 (Apple) 的差距縮小至僅剩 0.5%。

小米 Xiaomi(含 Xiaomi、Redmi、POCO) 位居第三，去年第四季產量約 4310 萬支，季增 0.7%；全年產量 1.47 億支，年減 6.1%。Oppo(含 Oppo、Realme、OnePlus) 去年第四季產量約 4000 萬支，季增 3.4%，位居第四；全年產量 1.39 億支，年減 4.1%。

值得留意的是，季度、年度排名提升至全球第五的是 Transsion(傳音)(含 TECNO、Infinix、itel)，去年第四季產量約 2950 萬支，季增 11.3%，全年產量首度突破 9000 萬關卡，年增 46.3%。

TrendForce 分析，Transsion 的成長除了受惠通路庫存回補、產品跳脫低階框架，朝向多元發展外，還包含新開發市場如印度、南美等區域經營有成。

Vivo(含 Vivo、iQoo) 則位居第六，去年第四季產量 2550 萬支，季增 4.1%；全年產量 9350 萬支，年減 2.9%。TrendForce 表示，中國作為全球最大消費市場，如今面臨消費力低迷挑戰，加上華為復甦後積極搶食中國市占率，對於高度仰賴中國市場的智慧型手機品牌而言，將面臨更嚴苛的市場競爭。