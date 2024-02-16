郭明錤：三星S24具備未來AI手機設計概念 今年出貨量調升5-10%

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-16 17:18

三星首款 AI 手機 Galaxy S24 旗艦系列上市後，手機產業也掀起 AI 旋風，天風國際證券分析師郭明錤今 (16) 日針對手機產業提出最新看法，他認為，Samsung S24 具備未來 AI 手機設計的基本概念，預估今年出貨量調升約 5-10%。

郭明錤表示，受益於 Gen AI，Samsung S24 的今年出貨預估已調升約 5-10%。該機型已具備未來 AI 手機設計的基本概念，包括整合雲端與本地端的 LLM、利用 Gen AI 強化既有應用體驗 (功能與介面) 與提供關鍵應用 (即時翻譯)。

整體手機產業方面來看，郭明錤指出，2024 年 1 月至 2 月中旬農曆期間，由於 2023 年首季手機出貨基期低，加上人民幣 3000-4000 元以上機型需求穩定恢復中，使目前中國市場的安卓 (Android) 手機出貨較去年同期穩定成長；但蘋果 (Apple)iPhone 在中國市場出貨持續呈現年衰退，年初的降價對出貨幫助較有限。

郭明錤提到，近期折疊手機在全球銷售動能較為放緩，其中，中國市場銷售放緩的原因在於華為 (Huawei) 以外的品牌對銷售利潤較低的上下折疊機型興趣漸失，Oppo 與 Vivo 甚至已停止原本預計在今年發售的新款上下折疊機型的計畫。