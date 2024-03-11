〈焦點股〉2壽險型金控領漲 保險、證券股活蹦亂跳
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-11 12:30
台股今 (11) 日震盪拉回，但金融族群在 2 月獲利及股利等利多題材護體下強勢走揚，由國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW) 等壽險型金控發動攻勢，保險股中再保 (2851-TW)、第一保 (2852-TW) 及證券股統一證 (2855-TW)、群益證 (6005-TW) 等均獲買盤青睞，盤中約有 2-5% 不等的漲幅。
金控股持續發動補漲，國泰金股價連日走揚，站上半年線，今天盤中再上漲超過 2%，最高來到 46.5 元，創波段新高；開發金亦呈量價齊揚，盤中漲逾 4%，最高觸及 13.5 元，攀至 15 個月以來的新高。
資金輪動從高基期個股流向低基期，許多前波沒漲到的中小型保險股今天一吐悶氣，其中，中再保大漲逾半根停板，來到 24 元，站上半年線，為近半年以來新高；第一保、旺旺保、新產、台產亦為盤面多頭焦點，股價約上漲 2-4%。
金融保險族群今天扮演撐盤要角，中小型銀行股王道銀、聯邦銀盤中上漲超過 1%，亦表現不俗；近來股市交投熱絡，帶動證券公司業績，統一證、群益證今天獲資金點火，上漲力道也很強勁。
國泰金 2 月自結稅後純益 109.9 億元，無懼工作天數少影響，較 1 月成長，更奪下單月獲利王寶座，累計前 2 月稅後純益 203.9 億元，年增 3.78 倍，EPS 為 1.41 元。開發金 2 月稅後純益 28.05 億元，前 2 月稅後純益 56.14 億元，年增 261%，每股純益 0.34 元。
王道銀行 (2897-TW) 董事長駱怡君表示，今年股利發放一定會比去年好，將盡力在董事會上爭取，預計 4、5 月就能通過；對於國銀積極跟隨台積電前往日本，駱怡君透露，王道銀行海外布局仍以東南亞市場為主，暫時不考慮前進日本。
聯邦銀 (2838-TW) 2 月自結稅後純益 4.15 億元，累計前 2 月稅後純益 7.13 億元，每股純益為 0.19 元。
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