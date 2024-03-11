〈焦點股〉2壽險型金控領漲 保險、證券股活蹦亂跳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-11 12:30

金控股持續發動補漲，國泰金股價連日走揚，站上半年線，今天盤中再上漲超過 2%，最高來到 46.5 元，創波段新高；開發金亦呈量價齊揚，盤中漲逾 4%，最高觸及 13.5 元，攀至 15 個月以來的新高。

資金輪動從高基期個股流向低基期，許多前波沒漲到的中小型保險股今天一吐悶氣，其中，中再保大漲逾半根停板，來到 24 元，站上半年線，為近半年以來新高；第一保、旺旺保、新產、台產亦為盤面多頭焦點，股價約上漲 2-4%。

金融保險族群今天扮演撐盤要角，中小型銀行股王道銀、聯邦銀盤中上漲超過 1%，亦表現不俗；近來股市交投熱絡，帶動證券公司業績，統一證、群益證今天獲資金點火，上漲力道也很強勁。

國泰金 2 月自結稅後純益 109.9 億元，無懼工作天數少影響，較 1 月成長，更奪下單月獲利王寶座，累計前 2 月稅後純益 203.9 億元，年增 3.78 倍，EPS 為 1.41 元。開發金 2 月稅後純益 28.05 億元，前 2 月稅後純益 56.14 億元，年增 261%，每股純益 0.34 元。