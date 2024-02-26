IDC：AI手機今年出貨量上看1.7億支 占比近15%

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-26 16:57

AI 無所不在，更掀起 AI 智慧型手機趨勢，研調機構 IDC 預期，2024 年 AI 智慧型手機出貨量上看 1.7 億支，占整體手機比重近 15%，甚至超過 AI PC；今年整體手機出貨量將重返成長、估達 12 億支，年增 2.8%。

IDC 看好，智慧型手機市場將擺脫過去幾年衰退格局，今年將恢復成長，預估今年出貨量將達到 12 億支，年增 2.8%，預期到 2028 年都會維持低個位數成長，不過整體出貨量仍低於疫情前。

IDC 全球行動和消費性產品部門副總裁 Ryan Reith 表示，雖然全球持續面臨挑戰，個人電腦等相關產品也正在恢復需求，加上手機價格上漲、手機耐用性提高導致產品週期延長，但仍看好智慧型手機是多數人的主要使用產品。

IDC 認為，產品週期拉長、新興市場需求增加以及新技術發展等，無疑是市場復甦的關鍵驅使動力，其中，值得注意的是，折疊手機近年快速成長，今年出貨量將達到 2500 萬支，年增 37%。