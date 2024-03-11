〈焦點股〉寒舍獲利寫新猷 國際客源回流達9成 亮漲停燈

寒舍餐旅 (2739-TW) 甫公布去年稅後純益 4.14 億元，年增 222.47%，每股純益 (EPS) 4.52 元，創獲利新高紀錄，其中，第四季每股純益 1.76 元，也創單季新高，激勵今 (11) 日股價一度漲停，寒舍表示，國際旅客回流已達 90%，看好今年住宿營收仍有望穩健成長。