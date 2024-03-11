〈焦點股〉寒舍獲利寫新猷 國際客源回流達9成 亮漲停燈
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-11 11:15
寒舍餐旅 (2739-TW) 甫公布去年稅後純益 4.14 億元，年增 222.47%，每股純益 (EPS) 4.52 元，創獲利新高紀錄，其中，第四季每股純益 1.76 元，也創單季新高，激勵今 (11) 日股價一度漲停，寒舍表示，國際旅客回流已達 90%，看好今年住宿營收仍有望穩健成長。
寒舍指出，旗下各館國際旅客回流已達 90%，看好政府 2023 年底為鼓勵國際商務客延長停留台灣時間而推出「順道觀光」補助方案，並配合萬豪國際集團於旗下 2 家國際品牌酒店推出入住贈點數優惠，更積極爭取 MICE 團體與航空機組人員住宿訂單，住宿營收有望穩健成長。
另一方面，寒舍表示，今年以來強化餐飲競爭力、優化用餐體驗，例如廣邀各地米其林星廚作為餐廳顧問，搭配年節傳統旺季，顯見有效提升營收，未來將持續以此方向規劃新餐廳。
寒舍去年全年住宿營收 18.81 億元，年增 71.89%，創下新高紀錄，餐飲營收 28.28 億元，年增 28.14%；其中，宴會營收近 10 億元，台北喜來登占 4.98 億元，年增 58%。
而住宿受惠國際商務和觀光客快速回流，去年 12 月台北寒舍艾美酒店平均住房率 89%，平均房價 12302 元創歷史新高，較疫前 2019 年同期成長約 16%。
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