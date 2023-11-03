美國太陽能面板榮景面臨平價進口品挑戰

自從去年拜登總統簽署氣候法案發放數十億美元補貼以來，美國企業已宣布計劃在全美建造數十家太陽能電池板工廠，讓人們期待潔淨能源熱潮能夠提供數以萬計的高薪就業機會。

但由於近幾個月亞洲新增產能浪潮，全球太陽能板價格暴跌，導致美國太陽能產業人士擔心這些工廠中許多可能無法達到經濟規模。

不斷變化的市場力量已經使歐洲的太陽能製造業務受挫。最近幾天，美國潔淨能源轉型的競賽已經受到離岸風電產業巨額減記和專案取消的打擊。

標普全球商品洞察潔淨能源技術執行董事佐科 (Edurne Zoco) 表示：「全球市場價格下跌得越多，在美國本土建立製造業就越困難。」「如果進口模組和本地製造模組之間的成本差距太大，就不會有太多人想建廠。」

根據美國國際貿易委員會 (FTC) 的數據，截至 8 月，美國太陽能板進口量增加一倍多，從去年同期的約 40 億美元增加到 100 億美元。

本土產業前景惡化可能會損害拜登的氣候目標，並阻礙他的連任努力。拜登一再誇口太陽能計畫證明他的潔淨能源政策可以創造數百萬個高薪就業機會。

美國太陽能製造商和貿易團體表示需要聯邦和州政府的更多幫助，否則這些工作可能無法實現，美國將繼續依賴主要由中國零件製造的電池板。美國官員一再警告，過度依賴中國潔淨能源技術可能會帶來安全風險，類似於歐洲歷史上對俄羅斯天然氣的依賴。

根據潔淨能源商業組織 E2 追蹤的項目，自 2022 年 8 月《通膨削減法案》通過以來，各公司已宣布建設近 40 座太陽能工廠，這些工廠總共承諾創造 17000 個就業機會並帶來近 100 億美元的投資。

美國太陽能製造商協會 (SEMA) 執行董事卡爾表示，建廠可能會被推遲，擴大美國對中國的依賴，「對政策的誤解可能會真正破壞本屆政府的一項代表性政策，即恢復美國製造業競爭力，特別是這種關鍵產業。」

根據 S&P Global Commodity Insights 數據，今年全球太陽能產業已經吸收面板價格下降 26% 至每瓦 19 美分左右的影響。但美國價格一直更具韌性，但 SEMA 和分析師表示，對於那些沒有長期合約的現貨價格正在下降。

太陽能進口量增加部分源自於馬來西亞、泰國、柬埔寨和越南的臨時關稅豁免，該關稅將於 2024 年 6 月到期。印度、墨西哥和其他未受此措施影響的國家的進口量也大幅增加。

美國商務部表示，進口電池板和電池對於潔淨能源轉型仍然很重要。