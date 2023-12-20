〈大亞68周年〉太陽能+儲能雙軌並進 2026年獲利上看10億元

大亞 (1609-TW) 持續擴大能源布局，董事長沈尚弘看好，最快 2026 年時，太陽能維持總容量翻倍達到 500MW，儲能則上修提升至 180MW，屆時年獲利將可達 10 億元。

大亞集團至今太陽能開發量約 212MW，沈尚弘表示，目前子公司志光能源、子公司心忠電業以及雲林等太陽能大型案場，合計起來就有 500MW，若建置一切順利，期待最快 2026 年、最晚 2027 年完成。

其中，志光能源在台南七股建置的漁電共生太陽能發電廠，第二期建置容量 35MW、第三期 35MW；心忠電業在台南學甲的太陽能發電廠，將再增加 40MW；雲林大型案場則有 180MW 案場正在開發中。

儲能方面，大亞已累積 36.5MW，沈尚弘表示，心忠電業的案場有 32MW 來做儲能，由於是台灣第一個光儲的案子，過去各界都還在摸索，期望今年底前可以完成文件細節並掛牌；志光能源的太陽能案場響應政府光儲合一政策，將其中的 45MW 用來進行光儲，並將參與 12 月 25 日能源署光儲合一標案。

此外，台中龍井預計年底完成 180MW 儲能建設，後續也將參與台電 E-dReg 輔助服務，預計 2025 年上半年就能達到此發電量。

沈尚弘指出，整體來說，若 500MW 太陽能與 180MW 儲能都可以順利在 2026 年前建置完畢，年獲利可以達到 10 億元，甚至更多，預期期間遇上選舉也不會是干擾因素。

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