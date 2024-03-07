新壽單月轉盈助攻 新光金前2月每股虧損收斂至0.06元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-07 19:42

新光金 (2888-TW)2 月獲利傳出捷報，今 (7) 日公布單月稅後純益 13.16 億元，使得前 2 月累計虧損收斂至 9.34 億元，每股虧損 0.06 元，其中，子公司新光人壽單月賺進 5.96 億元，前 2 月累計虧損縮小至 24.88 億元。

新光金發言人林宜靜表示，2 月獲利主要受惠人壽子公司轉盈，除了新台幣貶值帶來匯兌利益外，另一方面則是處分國內外股票，實現資本利得約 40 億元。不過，新壽單月提存外匯價格變動準備金近 20 億元，外匯準備金餘額已來到 165 億元，接近提存上限。

其他子公司方面，新光銀行 2 月稅後純益 4.17 億元，累計前 2 月稅後純益 10.33 億元；元富證券 2 月稅後純益 3.47 億元，累計前 2 月稅後純益 5.7 億元。

林宜靜說，元富證 2 月自營操作有不錯的成績，經紀手續費收入年成長 68%。新光銀表現亦不俗，無論是放款、財管、信用卡等各項業務，手收都有很好的成長。

此外，新光金保代 2 月稅後純益 0.06 億元，累計前 2 月稅後純益 0.13 億元；新光投信 2 月稅後純益 0.07 億元，累計前 2 月稅後純益 0.15 億元。