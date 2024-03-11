燿華前2月營收25.47億元年增23% 再爆高量能上攻

HDI 製程大廠燿華 ( 2367-TW ) 2024 年可望重返獲利成長軌道，燿華公布 2024 年 2 月營收 12.1 億元，月減 9.54%，年增 17.36%，2024 年前 2 月營收 25.47 億元，年增 23.28%，今年營運在低軌衛星板及汽車板挹注下，燿華可望擺脫谷底。

燿華在泰國設立子公司、設廠的產品生產規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主。就現有的燿華生產這兩項產品比重，燿華在 2024 年預估軌衛星板板占營收比重站上 15%。