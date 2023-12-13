燿華加速赴泰國投資擴充產能 完成選地即將動工

HDI 製程大廠燿華 (2367-TW) 對赴泰國投資擴充產能展開積極行動，公司在泰國成立法人並完成設廠地點的選地，同時，燿華對並已擱置在泰國當地購買既有 PCB 廠以搶先取得投產的方案，專心於新廠的投資建置。

燿華擱置在泰國購置 PCB 老廠，主要是因雙方在交易價格認定上的歧異，導致難以完成足一七交易。

對於東南亞國家設廠布局，燿華指出，燿華已在泰國設立子公司，赴東南亞設廠的產品規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主。

燿華在 2023 年前三季營收 113.32 億元，毛利率 8.64%，年減 4.27 個百分點，稅後虧損 1.12 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.17 元。

燿華預估，上下半年營收比重爲 50% 比 50%，而對於今年導入的低軌衛星板，燿華主要生產地面產品應用爲主，估占營收 8%，但燿華看好此新世代通訊產品成長，預估 2024 年低軌衛星板還將較今年成長 50%。

燿華除看好低軌衛星板的產品市場之外，燿華認為，今年車市整體狀況呈現成長趨勢，尤其是電動車的增長力道明顯，隨著新客戶逐季放量，機種進入產品生命週期的成長期，預期將可貢獻未來營收增長。

同時，燿華看好市場興起 AI 伺服器及周邊相關高階 HDI 需求，以現有高階 HDI 生產技術，切入高階加速卡卡板生產，並已送樣中。

燿華看好市場興起 AI 伺服器及周邊相關高階 HDI 需求，以現有高階 HDI 生產技術，切入高階加速卡卡板生產，並已送樣中。