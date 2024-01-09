燿華2023年營收衰退全年仍爲赤字 估今年營收雙位數成長

HDI 製程大廠燿華 (2367-TW) 今 (9) 日公布最新營收，2023 年上下半年營收相當，全年營收 149.61 億元，年減 14.13%，公司 2024 年第一季起的接單轉佳，法人估計全年將在軟硬結合、衛星通訊板及車用板的訂單增加之下，全年將較去年有雙位數的營收成長。

燿華 2023 年 12 月營收 10.92 億元，爲 10 個月來低點，月減 15.87%，年增 2.63%，2023 年第四季營收爲 36.29 億元，季減 7.81%，年減 7.58%，營收 149.61 億元，年減 14.13%。

對赴泰國投資擴充產能展開積極行動，公司在泰國成立法人並完成設廠地點的選地，同時，燿華對並已擱置在泰國當地購買既有 PCB 廠以搶先取得投產的方案，專心於新廠的投資建置，已進入廠區規劃階段，本季對泰國投資案將送泰國 BOA 審核。

對於東南亞國家設廠布局，燿華指出，燿華已在泰國設立子公司，赴東南亞設廠的產品規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主。

燿華在 2023 年前三季營收 113.32 億元，毛利率 8.64%，年減 4.27 個百分點，稅後虧損 1.12 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.17 元。而第四季燿華因營收規模下滑，加上將認列約 1 億元的匯兌損失，第四季將出現稅後的虧損，2023 年無望轉盈。

燿華 2023 年上、下半年營收比重爲 50% 比 50%，而對於 2023 年導入的低軌衛星板，燿華主要生產地面產品應用爲主，燿華看好此新世代通訊產品成長，預估 2024 年低軌衛星板還將較今年成長 50%。

燿華除看好低軌衛星板的產品市場之外，燿華認為，2023 年起車市整體狀況呈現成長趨勢，尤其是電動車的增長力道明顯，隨著新客戶逐季放量，機種進入產品生命週期的成長期，預期將可貢獻未來營收增長。