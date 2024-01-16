由租轉買 燿華決以11.32億元購置利澤工業區2萬坪廠區土地

HDI 製程大廠燿華 (2367-TW) 在宜蘭利澤工業區原以向工業局承租 2.04 萬坪土地生產多年之後，由於地價不斷調高導致租金不斷走高，燿華決定由租轉買，將以 11.32 億元購置此一已在地上設廠的土地，預計在 3 月底完成交割。

由燿華以 11.32 億元向經濟部工業局買下的這筆宜蘭利澤工業區已設廠土地，換算每坪土地價格約 5.5 萬元，在全台西部各工業區地價飆漲同時，燿華以每坪約 5.5 萬元承購，價格則相對低廉。

燿華宜蘭利澤工業區原承租廠地 2.04 萬坪，目前劃分爲 5 區，迄今只利用到 A、B、C 三區，另有兩區土地可供未來擴充運用。而燿華宜蘭利澤廠的最大生產優勢，在於製程已獲重要重要美商客戶認證，有與現有新北的土城二廠具有生產互補的效益。燿華宜蘭利澤廠與現有新北土城二廠有二高相通，交通也算便利。

同時，燿華的泰國新廠已完成選地，即將進行設計及動工，燿華泰國完工之後，燿華將擁有泰國廠、新北土城、宜蘭利澤、江蘇南通及泰國等地的 PCB 生產據點。

燿華 2023 年上下半年營收相當，全年營收 149.61 億元，年減 14.13%，公司 2024 年第一季起的接單轉佳，法人估計全年將在軟硬結合、衛星通訊板及車用板的訂單增加之下，全年將較去年有雙位數的營收成長。

對赴泰國投資擴充產能展開積極行動，公司在泰國成立法人並完成設廠地點的選地，同時，燿華對並已擱置在泰國當地購買既有 PCB 廠以搶先取得投產的方案，專心於新廠的投資建置，已進入廠區規劃階段，本季對泰國投資案將送泰國 BOA 審核。

對於東南亞國家設廠布局，燿華指出，燿華已在泰國設立子公司，赴東南亞設廠的產品規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主。

燿華在 2023 年前三季營收 113.32 億元，毛利率 8.64%，年減 4.27 個百分點，稅後虧損 1.12 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.17 元。而第四季燿華因營收規模下滑，加上將認列約 1 億元的匯兌損失，第四季將出現稅後的虧損，2023 年無望轉盈。

燿華 2023 年上、下半年營收比重爲 50% 比 50%，而對於 2023 年導入的低軌衛星板，燿華主要生產地面產品應用爲主，燿華看好此新世代通訊產品成長，預估 2024 年低軌衛星板還將較 2023 年成長 50%。

燿華除看好低軌衛星板的產品市場之外，燿華認為，2023 年起車市整體狀況呈現成長趨勢，尤其是電動車的增長力道明顯，隨著新客戶逐季放量，機種進入產品生命週期的成長期，預期將可貢獻未來營收增長。