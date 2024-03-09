比特幣衝破70,000美元 再創歷史新高 10萬人爆倉

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-09 13:57

加密貨幣比特幣周五（8 日）再次坐上「過山車」，盤中一舉突破 70,000 美元大關，再創歷史新高，且比特幣市場超過 10 萬人爆倉。

比特幣周五盤中飆破 70,000 美元關卡，最高漲至 70,330.8 美元。CoinMarketCap 的數據顯示，截至台灣時間周六下午 1 點半，比特幣在過去 24 小時大漲 2.1% 至 68,394.27 美元。

CoinGlass 數據顯示，截至台灣時間周六上午 7 時 48 分，最近 24 個小時內，比特幣市場超過 10 萬人爆倉，爆倉總金額達 3.11 億美元。

比特幣近來漲勢強勁，在剛剛過去的 2 月，大幅上漲逾 40%，今年來累計勁揚逾 60%。而比特幣狂飆的利多，比特幣現貨 ETF 和即將到來的「減半」是關鍵。

比特幣「減半」是挖礦獎勵減半，大約每四年發生一次，具體時間取決於比特幣網絡的區塊生成速度。也就是說，到了 4 月 23 日，區塊獎勵將從 6.25 枚降至 3.125 枚。

當然，今年 1 月比特幣 ETF 發行才是觸發行情爆發的關鍵因素。美國證券交易委員會（SEC）在 1 月 10 日批准 11 檔現貨比特幣 ETF，授權 11 檔 ETF 於 1 月 11 日開始上市交易，獲批現貨比特幣 ETF 發行機構包括 Grayscale、iShares、Ark21Shares、InvescoGalaxy 等。

去中心化金融機構資產管理平台 Hashnote 創始人 Leo Mizuhara 說：「月底比特幣衝到 80,000 美元不算瘋狂，預料「FOMO」（害怕錯失）投資人很快就會加入，ETF 已經為更多散戶投資打開大門。」