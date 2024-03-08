長榮航2月營收創同期新高 春節助攻客運營收年增近5成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-08 18:56

長榮航 (2618-TW) 今 (8) 日公布 2 月合併營收達 165.64 億元，月減 6.05%，年增 28.58%，創同期新高紀錄，其中，客運營收衝上 119.2 億元，年增 47.94%，也創同期高。

長榮航說明，2 月適逢農曆春節，短程線的東北亞和東南亞旅運需求強勁，日、韓和東南亞熱門旅遊航點如峇里島、宿霧、峴港、曼谷、清邁等平均載客率皆超過 90%。

在長程線上，北美航線載客率近 85%，歐洲線達 90%，而針對春節需求增飛的青森、北海道包機和越南加班機，均為 2 月客收額外挹注。

貨運方面，長榮航說明，部分亞洲國家產線於農曆春節期間停工，導致節後貨運需求疲弱，2 月貨運營收 29.85 億元，緊接著 3 月底將再交付 1 架貨機，規劃用於強化北美貨運航線，鞏固貨運核心收入，並提供市場包機包艙需求。

而長榮航 4 月將再交付 1 架 787-10 客機，下半年也再陸續交付 3 架 787-9 客機。

長榮航也提到，為拓展南台灣市場和發展整體航網，自 3 月 31 日起，高雄 - 福岡增至每周 7 班，更將於 4 月 12 日開航高雄 - 香港客運定期航班每周 7 班，並於 5 月 15 日起加密至每周 14 班，提供高雄出發 7 條航線，每周 47 班飛航服務。