飲料包材廠宏全去年每股純益達8.6元 擬配息5.35元

宏全主要營運地區為台灣、大陸及東南亞，近年來宏全在大陸及東南亞持續擴大規模，佔宏全合併營收 63%，為近年來宏全獲利逐年提升且持續展現效益之主因。

同時，去年宏全積極參加國際的重要展覽，如 2 月杜拜的 Gulfood 波灣展、3 月美國的 Natural Products Expo West（美國天然食品展）、五月的 THAIFEX – Anuga Asia(泰國食品展）、10 月印尼 All Pack 包裝展、11 月日本展 Drink Japan，已陸續接獲許多合作機會。