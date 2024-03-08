飲料包材廠宏全去年每股純益達8.6元 擬配息5.35元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 19:49
食品飲料包材及填充廠宏全 (9939-TW) 今 (8) 日公布最新財報，全年稅後純益 24.74 億元，年增 11.69%，每股純益達 8.6 元 擬配息達 5.35 元。
宏全 2023 年營收 264.09 億元，營業毛利 56.20 億元，較 2022 年增加 9.23%，毛利率 21.28%，年增 0.45 個百分點，稅後純益 24.74 億元，年增 11.69%，每股純益達 8.6 元。營收地區分布爲台灣 36%、大陸 31%、東南亞 32%、非洲 1%。
宏全主要營運地區為台灣、大陸及東南亞，近年來宏全在大陸及東南亞持續擴大規模，佔宏全合併營收 63%，為近年來宏全獲利逐年提升且持續展現效益之主因。
宏全指出，去年集團合併營收成長 6.94％，去年大陸漳州廠第二條無菌生產線於 8 月投產、浙江衢州廠於去年 11 月投產、以及各區新增包材生產線，增加本業與跨業新品項、擴大生產規模，挹助營運成長動能。
同時，去年宏全積極參加國際的重要展覽，如 2 月杜拜的 Gulfood 波灣展、3 月美國的 Natural Products Expo West（美國天然食品展）、五月的 THAIFEX – Anuga Asia(泰國食品展）、10 月印尼 All Pack 包裝展、11 月日本展 Drink Japan，已陸續接獲許多合作機會。
宏全董事會今天通過，子公司泰國宏全 (股) 公司 新設立孫公司泰國宏信股份有限公司，公司地址位於泰國大城地區 Rojana 工業區 (羅賈納工業區)，將購置土地、興建廠房及生產線，投資金額新台幣 18.27 億元。決議新設立宏全包裝科技 (常山) 有限公司，股本人民幣 2,000 萬元，將建置金屬蓋生產線供應客戶需求。
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