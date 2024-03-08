【選股邏輯】解密多空線與費波南希數列的神奇組合？

鉅亨研報 2024-03-08 15:28

多空線是將不同天數的移動平均線再度予以平均的綜合指標，因此以技術分析的類別而言，屬於趨勢型指標，而非震盪型指標。至於多空線為什麼要有這樣的設計呢? 其實最主要的目的就是解決原始移動平均線參數的兩難。

有時候投資人難以抉擇，究竟看哪條均線好? 所以多空線就是來解決參數值的不同偏好，讓移動平均線的期間長短更為合理。費波南希係數是一名義大利的數學家費波南西爵士發明，原理就是先初始設定兩個 1，只要將前 2 個數字相加，就會得到下一個數字。有趣的是如果把後面的數字除以前面的數字再減 1，不難發現到最後結果都會是 0.618。

實務應用方面，金融市場習慣把費波南希係數作為均線參數值，其次也可以做為股價轉折的時間推估值，最後就是運用 0.618 的比例計算股價的目標價位。

接續就來示範費波南希數列的均線參數值與多空線相互搭配的神奇組合，參數取 8 至 34 作為短期多空線，55 至 233 為長期多空線，呈現之量化參數與結果如下。

Sma1=average(close,8)

Sma2=average(close,13)

Sma3=average(close,21)

Sma4=average(close,34)

短期多空線 =(Sma1+Sma2+Sma3+Sma4)/4

Sma5=average(close,55)

Sma6=average(close,89)

Sma7=average(close,144)

Sma8=average(close,233)

長期多空線 =(Sma5+Sma6+Sma7+Sma8)/4