鮮活果汁9月營收4.44億元 Q3旺季中連兩月呈現下滑疲態

食品股股后鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (8) 日公布最新營收，9 月營收 4.44 億元，月減 21.86%，年減 8%，是今年第三季的市場旺季裏連續兩個月呈現營收月減同時也年減的衰退，主因民生消費降級壓縮非必需品的消費，而 9 月開始天氣轉涼，也影響銷售量能。

鮮活果汁 - KY 在 2023 年第三季營收 16.05 億元，季增 6.78%，年增 4.23%，2023 年 1-9 月營收 39.31 億元，年增 14.37%。

鮮活果汁 - KY 指出，8 月為暑期茶飲旺季，外出旅遊的學生、家庭人員較多，帶動了茶飲銷售，然中國大陸整體民生消費降級，民眾優先購買民生必需品，進一步壓縮非必需品的消費空間，加上 9 月份氣溫逐漸下降、開學後茶飲銷售趨緩，影響國慶與中秋備貨量能。

鮮活果汁 - KY 表示，中國大陸疫後連鎖新茶飲品牌持續擴張市場版圖，公司憑藉擁有昆山、廣東與天津三座廠合計年產能 13 萬噸優勢，保持市場領先地位，7-8 月暑假迎來旅遊旺季，拉動新茶飲終端需求成長，公司透過優化產品組合、持續強化與連鎖新茶飲品牌合作，繳出第三季營收 16.05 億元成績。

鮮活因應新茶飲市場的變化和消費者對健康、天然、安全、美味的產品需求，持續研發生產升級晶球、冷凍果汁、果漿、植物蛋白等產品，提供冷凍、冷藏、不添加防腐劑的原汁製品，滿足客戶對高品質、鮮果原味的市場需求，後續將觀察民生消費能力的提升與新茶飲產業發展趨勢。

展望第四季，近年來消費者選擇趨向以輕飲食、低糖、無添加等健康概念為主，鮮活審慎觀察茶飲市場發展趨勢，以及中國大陸內需消費波動走向，以少量多樣的客製化商業模式，墊高公司產品競爭優勢，並藉由與客戶共同開發並獨家供應，長期耕耘餐飲與新茶飲品牌客戶關係。

鮮活果汁 2023 年上半年營收 23.28 億元，毛利率 29.03%，年增 1.88 個百分點，稅後純益 2.52 億元，年增 1.21 倍，每股純益 7.44 元。