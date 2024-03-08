【量大強漲股整理】台股突破兩萬後開高走低，月月配ETF募集下，過熱訊號浮現?未來的選股策略為何?
鉅亨研報 2024-03-08 17:38
台股加權指數今開高走低，終場上漲 91.8 點收在 19785.32 點，成交量 5714 億元。
看一下三大法人: 外資買超 432 億元；自營商賣超 29 億元；投信買超 3.43 億元；三大法人合計買超 406.88 億元。
昨鮑爾明確表示今年將降息下，市場對今年降息升溫，美股四大指數再度齊漲，標普 500、費半皆創下了歷史新高，AI 族群再度狂歡，(NVDA-US)輝達漲 4.5% 再創新高，(AVGO-US)博通上漲 3.7%，而今晚將公布 2 月非農就業指數，預計今晚美股也會出現震盪走勢，台股方面，昨 (2330-TW) 台積電，ADR 昨上漲 5.39%，帶動台股向上開高 300 多點，一度攻破 2 萬大關，不過隨後買盤力竭，賣壓出籠，台股盤中急速跳水，甚至一度翻黑下殺 300 多點，台股陷入高檔震盪，櫃買指數方面，在昨天爆出 1900 億大量之後，今再度開高走低下殺 5 點，一度回測月線，高檔個股紛紛下跌，多殺多意味濃厚，不過今日外資回頭買超
在外資大買 432.43 億元，創下今年來第 3 大量，投信連六買買超 164.14 億元
，外資投信同步偏多，加上未多檔 ETF 上市，月月配的 (00939-TW) 更是募資衝破 300 億元，緊接著 (00940-TW)) 也將募集，多檔 ETF，預期將挹注千億元有利資金量能，偏多格局不變，3/19 衛星展 + 輝達 3/18 召開 GTC 大會，有助支撐 AI 相關個股表現。
股票方面，護國神山 (2330-TW) 台積電，一早開高大漲 35 元至 795 元，最高來到 798 元，距離 800 元大關僅剩 2 元距離，盤中隨著大盤下殺，台積電開高走低，不過最終仍上漲 24 元收 784 元，(2454-TW)聯發科，今日續創波段新高，
來到 1275 元大關，隨著大盤的回檔，而陷入盤整，最終收平盤，權值股整體仍表現強勁，不過資金過度集中權值股，導致中小型股買盤力竭，甚至再度引發多殺多盤勢，上市 + 上櫃，下跌家數達 1197 家，上漲家數 479 家，漲停家數 15 家 ，跌停家數 39 家，個股漲跌明顯，高檔股跌幅較大，(3376-TW)新日興、(6187-TW)萬潤、(6584-TW)南俊國際漲多個股跌停鎖死，強勢族群方面，低基期個股表現強勁，第三代半導體 (3707-TW) 漢磊、(3016-TW)嘉晶低檔出量漲停，矽晶圓族群 (5483-TW) 中美晶、(6182-TW)合晶低檔出量，仍有族群強勢，
台股雖高檔爆出大量，操作上應採取不追高，等待拉回守穩佈局。
月月配 ETF 募集下，過熱訊號浮現? 未來的選股策略為何?
台股來到兩萬，選股策略，該鎖定那些主流股?
影片公開給你知道?
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1hUSpz84Vj4&feature=youtu.be
3/8
【上市強勢股分享】
(9902-TW) 台火
(3321-TW) 同泰
(2404-TW) 漢唐
(6742-TW) 澤米
(2611-TW) 志信
(2009-TW) 第一銅
(2316-TW) 楠梓電
(2308-TW) 台達電
3/8
【上櫃強勢股分享】
(3284-TW) 太普高
(3171-TW) 新洲
(5386-TW) 青雲
(8040-TW) 九暘
(6616-TW) 特昇 - KY
(3188-TW) 鑫龍騰
(5483-TW) 中美晶
(3293-TW) 鈊象
想持股診斷或詢問盤勢分析
請免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
莊佳螢分析師:
每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2024 年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!
股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢
LINE 官方帳號
LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)
或是點擊下方網址加入
Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!
(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)
FB 粉絲團:【股市期皇后】
文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇