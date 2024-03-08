【量大強漲股整理】台股突破兩萬後開高走低，月月配ETF募集下，過熱訊號浮現?未來的選股策略為何?

鉅亨研報 2024-03-08 17:38

台股加權指數今開高走低，終場上漲 91.8 點收在 19785.32 點，成交量 5714 億元。

看一下三大法人: 外資買超 432 億元；自營商賣超 29 億元；投信買超 3.43 億元；三大法人合計買超 406.88 億元。

昨鮑爾明確表示今年將降息下，市場對今年降息升溫，美股四大指數再度齊漲，標普 500、費半皆創下了歷史新高，AI 族群再度狂歡，(NVDA-US)輝達漲 4.5% 再創新高，(AVGO-US)博通上漲 3.7%，而今晚將公布 2 月非農就業指數，預計今晚美股也會出現震盪走勢，台股方面，昨 (2330-TW) 台積電，ADR 昨上漲 5.39%，帶動台股向上開高 300 多點，一度攻破 2 萬大關，不過隨後買盤力竭，賣壓出籠，台股盤中急速跳水，甚至一度翻黑下殺 300 多點，台股陷入高檔震盪，櫃買指數方面，在昨天爆出 1900 億大量之後，今再度開高走低下殺 5 點，一度回測月線，高檔個股紛紛下跌，多殺多意味濃厚，不過今日外資回頭買超

在外資大買 432.43 億元，創下今年來第 3 大量，投信連六買買超 164.14 億元

，外資投信同步偏多，加上未多檔 ETF 上市，月月配的 (00939-TW) 更是募資衝破 300 億元，緊接著 (00940-TW)) 也將募集，多檔 ETF，預期將挹注千億元有利資金量能，偏多格局不變，3/19 衛星展 + 輝達 3/18 召開 GTC 大會，有助支撐 AI 相關個股表現。

股票方面，護國神山 (2330-TW) 台積電，一早開高大漲 35 元至 795 元，最高來到 798 元，距離 800 元大關僅剩 2 元距離，盤中隨著大盤下殺，台積電開高走低，不過最終仍上漲 24 元收 784 元，(2454-TW)聯發科，今日續創波段新高，

台股雖高檔爆出大量，操作上應採取不追高，等待拉回守穩佈局。

月月配 ETF 募集下，過熱訊號浮現? 未來的選股策略為何?

台股來到兩萬，選股策略，該鎖定那些主流股?

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【上櫃強勢股分享】

(3284-TW) 太普高

(3171-TW) 新洲

(5386-TW) 青雲

(8040-TW) 九暘

(6616-TW) 特昇 - KY

(3188-TW) 鑫龍騰

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師