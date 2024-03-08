邑昇實業去年稅後純益年減92.15% 每股純益0.34元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 19:39

邑昇實業 (5291-TW) 今 (8) 日召開董事會並通過 2023 全年財務報告，2023 年稅後純益 1391 萬元，年減 92.15%，每股純益 0.34 元，整體營運表現係受 2023 年電子供應鏈調整庫存影響，使生產出貨未達經濟規模，加上事業產品組合不利毛利表現所致。

2023 年邑昇營收 9.45 億元，毛利率 20.25%，年減 4.41 個百分點，2023 年稅後純益 1391 萬元，年減 92.15%，每股純益 0.34 元

邑昇兩大事業 2023 營收占比為：PCB 達 80%、LED 自行車燈 20%。PCB 事業方面，下半年起 AI 浪潮推升各大雲端伺服器、工業電腦與 AI PC 等高階運算設備規格提升，帶動 PCB 朝高階多層板推進，市場規模逐步擴大，公司長期耕耘中高階領域，未來也將朝更高階精緻化發展。LED 自行車燈方面，公司持續布局終端消費市場，以滿足客戶對產品的需求，2023 全年出貨穩健挹注。

電動輔助自行車 e-bike 方面，今年經典款 CT150 將推出 24 年新改款，將從初代機械式儀表板升級為物聯網面板，優化車架幾何造型與外觀配色，呈現更簡約、提升視覺感受時尚風格，小尺寸款則改為低跨式車架，方便身形嬌小者優雅上下車，同時將自有藍芽控制 LED 車燈產品，且直接一體成形嵌入車架，前燈配有遠光功能，後燈搭載方向燈與剎車燈，大幅提升行車的安全。

此外，邑昇仍持續維持每年推出新款政策，於今年自行車展上，針對不同客戶群體需求，提供了兩款 e-bike 代步通勤解決方案，首先為主打居家日常採買與親子接送的都市運輸需求，以輕巧減重、低續航力為主要核心設計概念，並標配可快速拆裝貨籃，亦可選配加裝幼童座椅，為都市生活帶來更便捷的交通新選擇。