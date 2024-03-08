埃及鎊於單日暴跌後 匯率暫時回穩

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:20

經前一日暴跌近 40% 之後，埃及鎊周四 (7 日) 回穩。埃及與國際貨幣基金 (IMF) 先前達成 80 億美元的紓困貸款擴增計畫，埃及央行讓貨幣暴跌，並宣布轉向更靈活的匯率制度。

倫敦證券交易所數據顯示，埃及鎊兌美元匯率徘徊在周三接近收盤時的 49.5 美元兌 49.5 左右的區間。 在周三事實上的貶值和大幅升息之前，埃及央行已將匯率維持在略低於 31 埃鎊兌美元的水準大約一年時間。

長期以來，更靈活的匯率一直是 IMF 的關鍵要求，這被認為對於恢復投資者對過去兩年因外匯短缺而陷入困境的經濟的信心至關重要。短缺抑制了當地商業活動，導致港口積壓和商品付款延遲。

埃及總理 Mostafa Madbouly 表示，埃及正在計畫進行大宗交易，以確保流動性，並將與商人合作穩定價格，並在貨幣轉變生效後，優先為基本商品進口商提供外匯准入。

經濟依賴黑市匯率

埃及過去曾承諾採取更靈活的匯率制度，但後來又恢復以固定匯率持有貨幣，而經濟的大部分依賴低至 70 埃鎊的黑市匯率。

央行總裁 Hassan Abdalla 將黑市交易描述為一種「疾病」，反映出人們對金融體系缺乏信任。

國際貨幣基金組織同意在現有的 30 億美元貸款計畫中增加 50 億美元，並表示正在尋求由市場決定的可持續且統一的匯率。根據此項計畫，埃及承諾進行結構性改革，以穩定價格、管理債務負擔並鼓勵私營部門成長。

Abdalla 表示，繼周三升息 600 個基點之後，長期位居全球最高利率行列的埃及利率現在將處於「下行軌道」。

外匯短缺尚待解決

分析師指出，埃及鎊此前大跌的主因，在於外匯儲備不足，惡性通膨壓力遠高於預期。

數據顯示，埃及政府需在 2024 年、2025 年、2026 年分別償還高達 292.3 億美元、194.3 億美元及 229.4 億美元的外債。

業內人士表示，目前除了由 IMF 取得資金，埃及政府最有可能迅速改變外匯短缺狀況的一個辦法，就是盡快收到阿拉伯聯合大公國政府的投資款項。

2 月，埃及與阿聯達成一項投資協議，將在埃及地中海海岸馬特魯省的度假勝地拉斯赫克馬 (RasEl-Hekma) 建造一座新城。阿聯將在兩個月內向埃及注入 350 億美元的外國直接投資。上周，有媒體報導稱，阿聯 350 億美元投資首批款項已到位，總金額達 150 億美元。