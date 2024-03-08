〈焦點股〉麗臺處置股出關首日 急殺重挫打入跌停

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-08 11:55

板卡廠麗臺 (2465-TW) 列入美超微 (Supermicro) 概念股，股價熱過頭被列入處置股票，「關禁閉」期間股價仍續創高，不過今 (8) 日解禁「出關」急殺重挫至跌停，儘管一度打開但午盤再度鎖在跌停價 133.5 元，跌破 10 日線。

麗臺自去年引進美超微色彩的台供應鏈廠大訊和肯微策略投資，且大訊科技與肯微科技各拿下一席董事後，股價一路狂飆，也因股價波動劇烈，自 2 月 22 日開始就列入處置。

儘管麗臺共有 10 個營業日列為處置股，不過越關越大尾，3 月 5 日最高至 173 元歷史天價，隨著獲利了結賣壓出場，股價也一路走跌。

麗臺日前公告 1 月自結數，單月營收 3.33 億元，年增 67.99%；稅後虧損 1300 萬元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.15 元。