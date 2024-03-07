日本有望連兩年大幅調薪 日銀負利率政策3月退場勢頭增

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-07 08:14

在今年的春季勞資談判有望實現連續第二年大幅加薪的情況下，日本央行 (日銀) 最快本月結束負利率政策的勢頭也日益增強。

即使近期經濟浮現疲軟跡象，已有幾位日銀決策官員表示有意縮減刺激措施，包含央行總裁植田和男，他上周對日本經濟前景表達樂觀看法。

日銀董事會成員、前商業銀行高層田村直樹 (Naoki Tamura) 一直是提倡盡快退出負利率政策的官員之一，他在去年 8 月表示，日銀可能在今年 3 月以前採取類似行動。

另一位董事會成員高田創 (Hajime Takata) 上周也呼籲徹底改革日銀的超寬鬆貨幣政策，並稱日銀終於有望實現讓通膨持續在 2% 以上的目標。

根據日本時事通訊社周三 (6 日) 報導，日銀九位董事會成員中，至少有一位可能表示在本月政策會議上結束負利率政策是合理的。

由於日本通膨率已超出央行目標一年多，且薪資成長前景不斷增強，日銀一直在暗示近期將結束負利率。

根據路透 2 月 15 日至 20 日進行的調查，超過 80% 的經濟學家預估日銀將在 4 月結束負利率，部分經濟學家則押注，日銀將在 3 月 18 日至 19 日的會議上採取行動。若董事會大多數成員表決贊成結束負利率，將為日本自 2007 年來的首次升息鋪路。

儘管如此，究竟是否會在本月取得足夠支持，目前仍存在不確定性。考量到近期經濟浮現疲軟跡象，日銀料於本月下修消費和產出預測。

日銀董事會成員安達成司 (Seiji Adachi) 認為，可能要等到下一個會計年度開始後，才能確定條件是否有利於結束負利率。另外兩名成員中村豊明 (Toyoaki Nakamura) 和野口旭 (Asahi Noguchi) 也對過快撤銷貨幣支持謹慎以對。

決定退出時間的關鍵因素，包含 3 月 13 日大型企業和工會的年度薪資談判結果，這可能滿足日銀為結束負利率政策而設定的先決條件，即通膨上升帶動更持久的薪資上揚。