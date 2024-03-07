台灣2月CPI年增破3% 創1年半來新高 醫療費用漲聲響

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-07 17:58

主計總處今 (7) 日公布我國 2 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率衝上 3.08%，創 19 個月來新高，主要因農曆年節月份與去年不同，比較基期較低，不過，香蕉和番石榴 (芭樂) 均漲超過 50%，計程車資、旅館住宿費、中藥、診所掛號費也漲 10% 上下，使民眾對物價上漲壓力感受深；若就前 2 月來看，平均 CPI 年增率為 2.43%，仍明顯高於通膨警戒線 2%。

主計總處說明，2 月 CPI 若扣除蔬菜水果，漲 2.79%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 2.90%。

在各查價項目中，以香蕉漲 69.37%、番石榴 (芭樂) 漲 56.56%、計程車資漲 12.31%、旅館住宿費漲 12.09%、金飾及珠寶漲 10.31%、中藥材漲 10.21% 等漲幅最多，其次有診所掛號費漲 9.77%、豬肉漲 9.20%、國外旅遊團費漲 9.09%、其他自付費 (處方藥品自付費等) 漲 8.68%。

圖：主計總處提供。

就七大類來看，以食物類漲 4.49% 最多，主因水果受先前颱風等天候因素影響，上漲 20.71%，肉類因飼養成本仍高，漲 5.45%，加上外食費、水產品、穀類及其製品各漲 4.00%、3.77% 和 3.70%，惟蔬菜因近期天候穩定，供給充裕，價格下跌 8.65%，抵銷部分漲幅。

雜項類漲 4.25%，反映個人照顧服務及理容服務費，分別上漲 25.87%、5.96%，主計總處說明，春節饋贈禮金循例加價，且去年農曆年落在 1 月，比較基期較低。

教養娛樂類漲 3.72%，同樣因春節所在月份不同，使旅遊團費和旅館住宿費比較基數較低所致。

而近來民眾關注的醫藥保健類漲 3.22%，反映去年 7 月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，加上掛號費調漲，醫療費用上漲 4.04%，藥品及保健食品漲 3.05%。