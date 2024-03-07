BenQ首發Google EDLA認證互動顯示器新機 拓智慧教學市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-07 20:02

佳世達 (2352-TW) 旗下明基電通 BenQ 今 (7) 日宣布，大型互動觸控顯示器獲得 Google 企業設備授權協議（EDLA）認證，首發新機 RM04 系列將內建 Google 服務，並推出 65 吋、75 吋與 86 吋三種機型。

BenQ 台灣區總經理楊士良表示，目前國內小學到高中的電子白板滲透率約 7 成，跟全球平均水準差不多，後續換機需求則要觀察政府標案；至於企業商用市場則相對穩定，目前 BenQ 電子白板應用在教育市場約 7 成、企業 2 成。

楊士良指出，BenQ EDLA 認證的互動觸控顯示器能解決過往教室裝置缺乏原生應用程式、新系統 / 工具學習陣痛期等痛點，透過科技的協助，脫離傳統的教育框架，實現理想的智慧教學 Teach Your Way。

BenQ 自主開發的 EZWrite 6 電子白板軟體、InstaShare 2 無線投影軟體、AMS 智慧帳戶管理系統、DMS 集中設備管理系統等，在結合 Google 服務後，將創造全新的教學方式，提供無縫協作體驗，同時為 IT 資訊人員帶來更安全的資安防護和提升管理效率。