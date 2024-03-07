沛爾生醫明掛牌創新板 承銷價98元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-07 15:55

沛爾生醫明 (8) 日將以「沛爾生醫 - 創」(6949-TW) 於台灣證交所創新板掛牌上市，為創新板第一間細胞基因療法新藥研發公司，承銷價 98 元，共募集資金 3.11 億元，將用於轉投資子公司台灣細胞製造公司，完成台灣 CAR-T 自主化的目標。

沛爾生醫以「基因工程改造 T 細胞」即嵌合抗原受體 T 細胞 (簡稱 CAR-T) 的癌症療法為核心研發方向，研發進度最快的產品為 PL001，是以 B 細胞表面抗原 CD19 為標靶的 CD19 CAR-T 治療 B 細胞淋巴癌，目前已在第二期臨床試驗，細胞治療新藥在「再生醫療雙法」通過後可申請五年附款許可證，快速進入市場供病患使用。

沛爾生醫旗下「新世代多鏈 CAR-T 技術平台」，朝向治療實體癌方向開發前進，已在動物實驗證實其消滅卵巢癌，預計 2025 年前申報試驗用新藥 (IND)，展開臨床試驗。

除了 PL001 的產品製程上擁有獨特專利，也在製造 CAR-T 的上游原物料「慢病毒」的生產上具有產能規劃，以突破目前全球在細胞基因療法上共同面臨的瓶頸，故「慢病毒」在 CAR-T 製程中猶如半導體界的光阻劑，為決定產品成功的關鍵要素。